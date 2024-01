Denkzettel für Getech-Chefs!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Getech war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Getech derzeit 0, was einer negativen Differenz von -20,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Getech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,0355 EUR somit um -60,56 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Getech liegt bei 50,72, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 58 in einer neutralen Situation. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" für diese Kategorie vergeben.