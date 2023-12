Denkzettel für Gabriel-Chefs!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Gabriel ist in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wider. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral eingestuft.

Ein weiteres Signal, das zur Beurteilung der Aktie herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser liegt bei Gabriel bei 83,33 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 57,14 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Gabriel im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,49 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 91,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Gabriel ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.