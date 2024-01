Denkzettel für Fusion Interactive-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Fusion Interactive-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 89, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 64,29, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fusion Interactive.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Fusion Interactive untersucht und festgestellt, dass die dortigen Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien bezüglich Fusion Interactive diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fusion Interactive derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,97 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Fusion Interactive bei 0,1 USD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 0,06 USD lag, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,07 USD, was einer Differenz von -14,29 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal für die Fusion Interactive-Aktie.