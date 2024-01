Denkzettel für Fresenius Medical Care-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius Medical Care hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +32,44 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite sogar um 32,01 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Auch bei der Dividende schneidet Fresenius Medical Care im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister mit einer Dividende von 3,56 % im Vergleich zu 6,04 % niedriger ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Bewertung als "Neutral"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild von Fresenius Medical Care, mit einer starken finanziellen Performance, aber negativen Bewertungen in anderen Bereichen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.