Denkzettel für Fortis-Chefs!

Der Aktienkurs von Fortis -Canada übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance anderer Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 13 Prozent, was einer Rendite von 3,94 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu erreicht die "Stromversorger"-Branche eine mittlere Rendite von -9,22 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch in diesem Bereich übertrifft Fortis -Canada mit einer Rendite von 13,17 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fortis -Canada mit 4,33 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent (Branche: Stromversorger). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Fortis -Canada veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Fortis -Canada-Aktie.