Denkzettel für FortisPref I-Chefs!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell steht die Aktie von Fortis -Canada im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen geäußert wurden. Zusätzlich beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Fortis -Canada, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einem "Schlecht"-Signal (1 Schlecht) führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fortis -Canada derzeit 4, was eine negative Differenz von -0,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Fortis -Canada von Analysten heute eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Fortis -Canada eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 11,89 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus diesem Blickwinkel ist die Aktie von Fortis -Canada Stand heute unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

