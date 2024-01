Denkzettel für Fortescue Metals Group-Chefs!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Fortescue wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 75,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Fortescue überkauft ist und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen und weist Fortescue weder als überkauft noch überverkauft aus, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Fortescue in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Fortescue beträgt 8,07 Prozent, was 4,9 Prozent unter dem Mittelwert (12,97) liegt. Aufgrund dessen erhält Fortescue für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Fortescue in den sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen und Themen in den vergangenen Wochen hin. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufweist. Daher erhält Fortescue für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Fortescue.