Denkzettel für First Western-Chefs!

Die First Western weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,33% im Bereich Handelsbanken. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete First Western in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,17%, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 4,87% gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,03% im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Finanzsektor, der eine Rendite von 13,52% erzielte, lag First Western um 47,69% darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ist die First Western mit einem Kurs von 14,5 USD sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie liegt -5,91% bzw. -17,71% unter den jeweiligen Durchschnittswerten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die First Western in Bezug auf die Dividendenrendite, Aktienkursperformance, technische Analyse und Sentiment/Buzz in den sozialen Medien.