Denkzettel für Facc-Chefs!

Die österreichische Firma Facc wird in Bezug auf ihre Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als unrentables Investment eingestuft. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Facc 2,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Facc-Aktie als neutral bewertet. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 46,47, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird das Wertpapier aufgrund der Analyse der RSIs als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facc bei 122,08 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 26,83. Dies bedeutet, dass Facc überbewertet ist und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass es gemischte Meinungen gibt. Obwohl in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwogen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens. Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung sieben Handelssignale, davon ein positives und sechs negatives. Letztlich wird die Aktie von Facc in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.