Denkzettel für Etsy-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienkurs "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Etsy beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 82,22 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Etsy liegt bei 0 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Etsy eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Etsy ist neutral, obwohl in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Etsy eine Performance von -36,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -31,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Etsy um 36,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.