Denkzettel für Esports EntertainmentPreferredries A-Chefs!

Die Esports Entertainment-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,36 USD lag, was einen Unterschied von -50,83 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,88 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -39,18 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Esports Entertainment liegt bei 41,71, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Esports Entertainment ist überwiegend negativ. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, waren vor allem negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Esports Entertainment in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien ist insgesamt rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Esports Entertainment-Aktie eine eher negative Einschätzung aus technischer und sozialer Sicht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.