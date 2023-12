Denkzettel für Episurf Medical AB-Chefs!

Die Episurf Medical-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1,34 SEK, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,958 SEK notiert, was einem Abstand von -28,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 1,01 SEK liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -5,15 Prozent. Daher wird der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen in Bezug auf die Episurf Medical-Aktie. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Episurf Medical-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 45,2, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Episurf Medical diskutiert. Es gab Tage, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte, während größtenteils neutrale Diskussionen stattfanden. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung für die Episurf Medical-Aktie.