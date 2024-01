Denkzettel für Enjoyor-Chefs!

Die Aktienanalyse der Enjoyor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs lediglich 7,22 CNH beträgt, was einer Abweichung von -18,6 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 8,63 CNH, was ebenfalls zu einer Abweichung von -16,34 Prozent führt. Somit erhält die Enjoyor-Aktie auf beiden Basiswerten ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Chartanalyse.

Das Anleger-Sentiment für die Enjoyor-Aktie zeigt sich zwiespältig. Zwar wurden vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, jedoch haben sich in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um Enjoyor breitgemacht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enjoyor-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage (83) als auch über die letzten 25 Handelstage (71,39) als überkauft gilt. Daher erhält die Aktie in der RSI-Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Enjoyor derzeit eine Rendite von 0 % aus, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,63 %. Somit wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse somit für die Enjoyor-Aktie eine durchgängige "Schlecht"-Bewertung in den verschiedenen Analysebereichen.