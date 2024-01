Denkzettel für Encavis-Chefs!

Die Stimmung für Encavis hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was sich positiv auf die Aktie auswirkt. Das zeigt die Analyse von Sentiment und Buzz, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen kann. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse der Encavis-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 14,31 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,05 EUR, was einer Abweichung von -8,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,97 EUR liegt mit einem Unterschied von -6,59 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Die Dividendenrendite von Encavis liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Encavis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab 2 positive und keine negativen Signale, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

