Denkzettel für Enapter-Chefs!

Die Aktie von Enapter wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wurde als negativ bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für Enapter in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Enapter liegt bei 85,71, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Enapter daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Aus technischer Sicht wird die Enapter-Aktie aufgrund des weit unter dem Durchschnitt liegenden Schlusskurses der letzten Handelstage mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu diesem negativen Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden jedoch vornehmlich neutral wahrgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.