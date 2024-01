Denkzettel für Electrameccanica Vehicles-Chefs!

Die Aktie von Electrameccanica Vehicles bietet aktuell keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobile, was zu einem geringeren Ertrag von 3830,25 Prozentpunkten führt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über die Aktie von Electrameccanica Vehicles in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Electrameccanica Vehicles eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine insgesamt positive Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Electrameccanica Vehicles im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 59 Prozent unterperformt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Electrameccanica Vehicles um 58,05 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.