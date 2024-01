Denkzettel für Eastman Kodak-Chefs!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Eastman Kodak bei 88,89, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 52,77 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. Bei Eastman Kodak war die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräte, was zu einem geringeren Ertrag von 11546,47 Prozentpunkten führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Obwohl in den letzten Tagen einige positive Themen diskutiert wurden, wird die Gesamtstimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.