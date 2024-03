Denkzettel für Duo World-Chefs!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Duo World im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Duo World, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Duo World in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Duo World aktuell bei 0,01 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,0035 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -65 Prozent aufgebaut. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,01 USD aufweist, was einer Differenz von -65 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Duo World-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 84,92 aufweist.

Insgesamt wird die Duo World-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation, der technischen Analyse und des Relative Strength Index mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" eingestuft.