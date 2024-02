Denkzettel für Diageo-Chefs!

Die Aktie des Getränkekonzerns Diageo hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Von insgesamt fünf Einschätzungen waren eine positiv, drei neutral und eine negativ, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten Wochen gab es jedoch eine positive Tendenz, mit zwei positiven und einer neutralen Empfehlung, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie verbessert.

Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3180 GBP, was einem Potenzial von 9,73 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2898 GBP entspricht. Somit erhält die Diageo-Aktie insgesamt eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Diageo jedoch mit 2,76 % unter dem Branchendurchschnitt für Getränke, was zu einer als "Schlecht" bewerteten Ausschüttungspolitik führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Diageo-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist, da das KGV mit 22,96 insgesamt 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen führt jedoch zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie.

Zusammenfassend erhält die Diageo-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, ist jedoch nach fundamentalen Kriterien unterbewertet. Die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien führen jedoch zu einer insgesamt negativen Einschätzung.