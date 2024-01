Denkzettel für Deutsche Lufthansa-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutschen Lufthansa ist in den sozialen Medien in den letzten Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es positive Diskussionen, aber an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine automatische Analyse ergab, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale vorhanden waren. Dennoch erhält die Deutsche Lufthansa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Verglichen mit ähnlichen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind andere Aktien dieser Branche um 7,27 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Deutsche Lufthansa um -6,66 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,13 Prozent, und die Deutsche Lufthansa unterperformte um 5,52 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) lässt sich feststellen, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa mit einem Wert von 4,89 unter dem Durchschnitt der Branche liegt, was einem Abstand von 81 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Deutschen Lufthansa liegt der RSI7 bei 97,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 67,64, was bedeutet, dass die Deutsche Lufthansa weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.