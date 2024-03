Denkzettel für Czr Resources-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Die technische Analyse der Aktie von Czr zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,2 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,235 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,28 AUD, was einer Differenz von -16,07 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine Analyse starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, was zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung für Czr in den vergangenen Wochen führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung durch Anleger auf sozialen Plattformen wurden neutrale Kommentare festgestellt, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Czr liegt bei 76,92, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,52 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".