Denkzettel für Conrad Industries-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Dividendenrendite der Conrad Industries-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 16,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Conrad Industries als unterbewertet, da das KGV mit 6,21 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 29,53 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Conrad Industries auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Conrad Industries-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt negative Abweichungen aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 10,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,21 USD liegt, was einer Abweichung von -33,49 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,79 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 7,21 USD, was einer Abweichung von -7,45 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Conrad Industries-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.