Denkzettel für Chongqing Iron, Steel-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Chongqing Iron & Steel liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,9 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Iron & Steel bei 68, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,09 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf Dividenden weist Chongqing Iron & Steel ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -5,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Iron & Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,84 HKD) um -13,1 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,73 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 HKD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Iron & Steel-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.