Denkzettel für China Oilfield Services-Chefs!

Die China Oilfield Services-Aktie hat in der technischen Analyse keine guten Bewertungen erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 15,22 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,12 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,23 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 15,12 CNH und einer Abweichung von -6,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Sentiments sind jedoch positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Oilfield Services überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die China Oilfield Services-Aktie als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Oilfield Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,81 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 1,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,89 Prozent im Branchenvergleich für China Oilfield Services. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,89 Prozent schlecht.

Insgesamt erhält die China Oilfield Services-Aktie daher in der technischen Analyse und im Branchenvergleich schlechte Bewertungen.