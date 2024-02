Denkzettel für China Lending-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Roan-Aktie liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Roan in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Roan-Aktie bei 0,02 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,012 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei -40 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Roan-Aktie vergeben.

