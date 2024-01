Denkzettel für China Evergrande-Chefs!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über China Evergrande in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Intensität der Diskussionen über China Evergrande deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Aufgrund dieser gestiegenen Aufmerksamkeit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der China Evergrande-Aktie zeigt, dass sich die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,99 HKD befindet. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,198 HKD notiert, was einem Abstand von -80 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -17,5 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei China Evergrande zeigt der RSI7 einen Wert von 73,53, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen liegt bei 64,57, was bedeutet, dass China Evergrande hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das China Evergrande-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Evergrande besonders negativ diskutiert, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt war. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem ein Interesse der Anleger an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt erhält China Evergrande somit eine "Neutral"-Bewertung.