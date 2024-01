Denkzettel für China Evergrande-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für China Evergrande in den letzten 7 Tagen liegt bei 52,17 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 57,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Evergrande eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive und an fünf Tagen neutrale Stimmungen verzeichnet wurden. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass China Evergrande derzeit etwa 6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 78,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Evergrande-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.