Denkzettel für China Chuanglian Education-Chefs!

Der Aktienkurs von Chuanglian hat im letzten Jahr eine Rendite von -28,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 32,15 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -4,47 Prozent, und Chuanglian liegt aktuell 23,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Chuanglian bei 11,96 und ist somit 63 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Chuanglian beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,28 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Chuanglian eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Chuanglian-Aktie um -30 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Chuanglian-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.