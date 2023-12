Denkzettel für China Art-Chefs!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Art beträgt derzeit 38,11 und liegt damit um 68 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung von 22. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Art eine Performance von -43,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Verbraucherfinanzierungsb ranche einen deutlichen Verlust von -35,95 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie also schlecht und auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorverlauf von -7,97 Prozent zeigt sich eine Unterperformance von 35,63 Prozent. Aus diesem Grund wird auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Die Dividendenrendite von China Art liegt derzeit bei 0 Prozent, was 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung von 5 ist. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der China Art-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,095 HKD weicht somit um -13,64 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der aktuelle Schlusskurs darüber liegt und eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die China Art-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die China Art-Aktie aufgrund des hohen KGVs, der negativen Performance und der niedrigen Dividendenrendite aktuell als unattraktives Investment betrachtet wird.

China Art kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Art jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Art-Analyse.

China Art: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...