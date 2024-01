Denkzettel für China Aoyuan Group-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke und Richtung der Kursbewegungen eines Wertpapiers und ist daher ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Aktuell weist der RSI der China Aoyuan-Aktie für die letzten 7 Tage einen Wert von 59 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 69,46 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf China Aoyuan wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Aoyuan-Aktie bei 0,82 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,19 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -76,83 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Ähnlich liegt der GD50 derzeit bei 0,21 HKD, was zu einem Abstand von -9,52 Prozent führt und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über China Aoyuan diskutiert wurde. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, Sentiment und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment aufgrund der negativen Diskussionen eine schlechte Bewertung erhält.