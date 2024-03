Denkzettel für Changyuan-Chefs!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet sowie dem Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor erfolgen. In Bezug auf Changyuan zeigt sich bei längerfristiger Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu dieser Bewertung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Changyuan bei -26,81 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt Changyuan mit -19,05 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index zeigt aktuell einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Changyuan-Aktie ein Durchschnitt von 5,14 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 4,68 CNH (-8,95 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für Changyuan eine eher negative Einschätzung sowohl in Bezug auf die kommunikative Entwicklung im Internet als auch in Bezug auf die technische Analyse.