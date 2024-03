Denkzettel für Ceres Power-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse der Ceres Power-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage deutlich negativ ist. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts beträgt 255,41 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 171,7 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -32,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (183,37 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,36 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf die Ceres Power-Aktie schwach war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ceres Power-Aktie zeigt einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (59,96) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ceres Power.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Ceres Power-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Elektrische Ausrüstung"-Branche deutlich schlechter ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.