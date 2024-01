Denkzettel für Centerspace-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Die Centerspace-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Mit einem aktuellen Kurs von 54,25 USD liegt sie 6,9 Prozent unter dem GD200 von 58,27 USD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 54,09 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Centerspace, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf einen negativen Trend hin, was insgesamt zu einer langfristig "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ.

Die Analysten bewerten die Centerspace-Aktie derzeit als "Neutral", wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotential von 19,2 Prozent zeigt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Centerspace gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Sentiment und Anlegermeinungen.