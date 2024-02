Denkzettel für Centerra Gold-Chefs!

Die Centerra Gold-Aktie wird von technischer Analyse als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 6,87 CAD 10,2 Prozent unter dem GD200 (7,65 CAD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 7,42 CAD ein "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -7,41 Prozent. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln hingegen positive Meinungen wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen häuft, und auch die überwiegend positiven Themen in den letzten Tagen deuten darauf hin, dass das Unternehmen positiv bewertet wird. Allerdings ergibt sich aus acht Handelssignalen ein Bild von 0 Gut- und 8 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Centerra Gold bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Fundamental gesehen wird die Aktie mit einem KGV von 54,28 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem KGV von 336,08 um 84 Prozent höher bewertet werden. Somit ergibt sich aus der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

