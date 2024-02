Denkzettel für Carry Wealth-Chefs!

Die Analyse von Carry Wealth ergibt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral" Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der aktuelle Kurs von 0,242 HKD 19,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt sogar -60,97 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Carry Wealth in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100,43, was deutlich über dem Branchenmittel liegt und auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 30,95, was einen Abstand von 225 Prozent zum KGV von Carry Wealth bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.