Denkzettel für Carnival-Chefs!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien von Carnival wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Carnival zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Carnival weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Carnival bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Carnival führt bei einem Niveau von 81,53 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Carnival in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 0,28 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +27,46 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Carnival 30,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Carnival auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Carnival aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung. Insgesamt wird Carnival hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.