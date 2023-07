Denkzettel für Canopy Growth-Chefs!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Canopy Growth, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.07.2023, 11:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 0.52 CAD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Canopy Growth. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Canopy Growth daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Canopy Growth von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 385,6 und liegt mit 1558 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 23,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Canopy Growth auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Canopy Growth beläuft sich mittlerweile auf 2,78 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,52 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -81,29 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,94 CAD. Somit ist die Aktie mit -44,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

