Denkzettel für Brookfield Asset ManagementPref M-Chefs!

Die Aktie von Brookfield wird aktuell von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Brookfield. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 44 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -16,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Brookfield eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die langfristige Kommunikation im Netz bei der Aktienbewertung berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Brookfield eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Brookfield in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 43,27 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield überwiegend negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive und an sieben Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Zusammenfassend erhält Brookfield aufgrund der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Sentiments.