Denkzettel für Broadway-Chefs!

In den letzten beiden Wochen wurde Broadway -De von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Thema befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Somit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Dementsprechend ergibt die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist Broadway -De im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,97%) mit einer Dividende von 0% niedriger einzustufen, da die Differenz 138,97 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich momentan eine Bewertung als "Schlecht".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadway -De mit 14,52 unter dem Branchendurchschnitt (7%). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist hingegen einen Wert von 15,6 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine Bewertung als "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Broadway -De für die vergangenen Monate eine schwache Aktivität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Somit erhält sie in diesem Bereich ebenfalls die Einstufung als "Schlecht". Insgesamt kann Broadway -De daher als "Schlecht"-Wert eingestuft werden.