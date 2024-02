Denkzettel für Brenmiller EnergyOrdinaryes-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Brenmiller Energy liegt bei 60,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 72,59 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Brenmiller Energy auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brenmiller Energy hat sich kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für Trendfolge betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Brenmiller Energy beträgt 7,31 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 3,95 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,27 USD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs. Somit wird die Brenmiller Energy-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält Brenmiller Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Brenmiller Energy aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche weist eine Dividendenrendite von 17,05 auf, was zu einer Differenz von -17,05 Prozent zur Brenmiller Energy-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.