Denkzettel für BlackEarth MineralsL-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der Evion Nl-Aktie einen Wert von 33,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Evion Nl-Aktie daher gemäß dem RSI als neutral bewertet.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Evion Nl-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,04 AUD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,034 AUD) um 15 Prozent. Ebenso ergibt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ein ähnliches Bild, was zu einer negativen Ratingbewertung führt. Insgesamt wird die Evion Nl-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und nur drei neutralen Tagen. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Evion Nl, was zu einer positiven Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Evion Nl zeigen über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.