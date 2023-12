Denkzettel für Bird Global Registered (A)-Chefs!

Die technische Analyse der Bird Global-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Bird Global-Aktie einen RSI-Wert von 95,08 auf, was auf eine Überkaufssituation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bird Global-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,9 USD für die Bird Global-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,075 USD, was eine Abweichung von -96,05 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,43 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-82,56 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bird Global-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Bird Global-Aktie geäußert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Bird Global-Aktie eine erhöhte Aktivität hervorbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt. Damit erhält die Bird Global-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den weichen Faktoren.