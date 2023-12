Denkzettel für Berkshire Hathaway-Chefs!

Die Anleger von Berkshire Hathaway äußerten in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen über den Wert. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion konnte jedoch auch 6 positive Signale herausfiltern, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Berkshire Hathaway-Aktie beträgt aktuell 65, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird das Wertpapier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Berkshire Hathaway in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,73 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 9,69 Prozent niedriger. Daher erhält Berkshire Hathaway in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Berkshire Hathaway. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

