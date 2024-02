Denkzettel für Beijing Hanjian Heshan Pipeline-Chefs!

Der Aktienkurs von Beijing Hanjian Heshan Pipeline hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -45,31 Prozent verringert, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,64 Prozent, wobei Beijing Hanjian Heshan Pipeline mit 24,68 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Beijing Hanjian Heshan Pipeline. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Beijing Hanjian Heshan Pipeline ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die darauf hindeuten, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einschätzung "Gut". Allerdings zeigten sich auch 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Beijing Hanjian Heshan Pipeline mit 3,55 CNH inzwischen um -30,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -36,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.