Denkzettel für Beijing Electronic Zone Investment-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie weist einen Wert von 87 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,63, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Aktie bei 5,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,42 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".