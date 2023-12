Denkzettel für Baytex Energy-Chefs!

Der Aktienkurs von Baytex Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -21,55 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,76 Prozent, wobei Baytex Energy mit 18,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Baytex Energy derzeit auf 5,08 CAD, während die Aktie selbst bei 4,47 CAD gehandelt wird. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -12,01 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 5,34 CAD, was einen Abstand von -16,29 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Baytex Energy im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,71 % aus, was 73,2 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 74,91 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im fundamentalen Bereich weist Baytex Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,43 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 66, was einen Abstand von 86 Prozent bedeutet. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".