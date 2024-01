Denkzettel für Banc of California-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California":

Der Aktienkurs von Banc Of California verzeichnet eine Rendite von -10,19 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor. Dies bedeutet eine deutliche Unterperformance von mehr als 21 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 1,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Banc Of California mit 11,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Banc Of California wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Äußerungen der letzten zwei Wochen deutet auf eine überwiegend neutrale Einschätzung hin. Daher wird die Gesamtstimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 75,15, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,58 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" gemäß dem RSI.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banc Of California 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche mit einem Durchschnitt von 15 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.