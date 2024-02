Denkzettel für Axmin-Chefs!

Derzeit hat die Aktie von Axmin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57, was bedeutet, dass die Börse 57,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Axmin zahlt. Dies liegt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 336 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird sie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Axmin-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -66,67 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Axmin-Aktie in der einfachen Charttechnik daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Axmin beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie misst, ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und 50 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Axmin-Aktie als "Gut" basierend auf dem KGV, während die technische Analyse und die Dividendenpolitik zu einer Bewertung als "Schlecht" bzw. "Neutral" führen.