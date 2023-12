Denkzettel für Aurubis-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Anleger-Stimmung für Aurubis zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer neutralen Bewertung des Titels führte.

Die Dividendenrendite von Aurubis beträgt derzeit 2,63 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent liegt. Aufgrund dessen bekommt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aurubis-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dies deutet darauf hin, dass sich die Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Aurubis in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.