Denkzettel für Ateam-Chefs!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ateam wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Ateam überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Ateam überkauft ist, mit einem Wert von 71,54, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Ateam festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ateam in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ateam von 538 JPY als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 18,6 Prozent vom GD200 (660,95 JPY) entfernt ist. Der GD50 liegt bei 613,26 JPY, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -12,27 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ateam-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.